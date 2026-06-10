Путин подписал закон о лишении свободы за фальшивые справки о ВИЧ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за подделку и использование фальшивых медицинских документов, в частности, справок об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь за подобные действия, будь то изготовление, продажа или предъявление таких справок, предусмотрены серьёзные наказания: ограничение свободы до трёх лет, принудительные работы до четырёх лет или лишение свободы до четырёх лет. К этим мерам может быть добавлен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Особое внимание уделено подделке справок об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для общества, например, ВИЧ-инфекции. В этих случаях санкции ещё более суровы: от двух до четырёх лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы, с возможным штрафом от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В Минздраве в конце апреля сообщили, что Россия вышла на самый низкий уровень заболеваемости ВИЧ с начала ведения статистики. С момента запуска первой версии государственной стратегии в 2016 году частота выявления инфекции уменьшилась в два раза, что позволило взять эпидситуацию под контроль и замедлить динамику.