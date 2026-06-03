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3 июня, 10:56

«Обязаны и сделаем»: В НИИ Гамалеи назвали сроки создания вакцины от ВИЧ

В центре Гамалеи пообещали создать вакцину от ВИЧ в ближайшие два года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что планы по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в течение двух ближайших лет. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сроки трудно очертить. Я думаю, это самый главный ужас любого разработчика вакцины против ВИЧ, когда ему говорят о сроке. Вот те планы, которые мы реализуем, мы точно реализуем в ближайшие два года. Тот пайплайн, который я озвучил, мы обязаны это сделать и, безусловно, сделаем», — сказал он.

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В Минздраве РФ в конце апреля сообщили, что Россия вышла на самый низкий уровень заболеваемости ВИЧ с начала ведения статистики. С момента запуска первой версии государственной стратегии в 2016 году частота выявления инфекции уменьшилась в два раза, что позволило взять эпидситуацию под контроль и замедлить динамику. По итогам 2025-го в медицинских отчётах зафиксировано 43 тысячи впервые выявленных случаев — это примерно на 11 процентов меньше, чем за предыдущий годовой период.

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Юрий Лысенко
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