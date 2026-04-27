Новые правила сдачи анализов на ВИЧ вступят в силу 1 сентября

В России внесли изменения в процедуру сдачи анализов на ВИЧ-инфекцию. Минздрав разработал новые Правила обязательного медосвидетельствования на выявление данного вируса. Поправки в документ 2020 года вступают в силу 1 сентября 2026 года, пишет «Гарант.ру».

Обязательные анализы на ВИЧ могут проводиться только в государственных и муниципальных клиниках, имеющих соответствующую лицензию. Согласно новым правилам врачи обязаны пройти повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ, длящееся как минимум в общей сложности 72 часа. Освидетельствование может быть только с добровольного согласия пациента. Кроме того, справку о результатах гражданину должны выдать не позднее 10 дней с момента сдачи тестов.

В Минздраве напомнили, что обязательному освидетельствованию на ВИЧ подлежат доноры при сдаче любых биоматериалов, представители отдельных профессий и производств, перечень которых устанавливается подзаконными актами.

