Минздрав намерен увеличить продолжительность лечения туберкулёза у детей

Министерство здравоохранения России намерено обновить стандарт лечения туберкулёза у несовершеннолетних. Главные изменения касаются продолжительности терапии и расширения списка привлекаемых специалистов. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на соответствующий документ.

Согласно новому стандарту, средняя длительность лечения одного завершённого случая туберкулёза у детей увеличится до одного года. В действующей версии этот срок составляет 270 дней. Кроме того, перечень обязательных врачебных осмотров планируется дополнить 11 новыми специалистами. Среди них — инфекционист, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, уролог-андролог, эндокринолог, фармаколог. Также в оказание помощи включат услуги медицинского психолога.

В раздел инструментальных методов диагностики добавят биопсию лимфатических узлов и костей, пункцию перикарда, ультразвуковое исследование забрюшинного пространства, а также исследование дыхательных объёмов. В Минздраве уточнили, что данные клинические рекомендации уже одобрены Научно-практическим советом ведомства.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило создать новый реестр, в который войдут сведения о гражданах, отказавшихся от прививок по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям. Собранные данные планируют использовать для информационно-разъяснительной работы и повышения доступности вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что информация об отказниках не повлечёт для них никаких негативных последствий.