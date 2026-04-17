Мурашко призвал протестировать на ВИЧ каждого третьего россиянина

Министерство здравоохранения РФ ставит перед собой амбициозную задачу по борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека. Глава ведомства Михаил Мурашко на расширенной коллегии Минздрава заявил, что тестирование должен пройти каждый третий житель страны.

«По ВИЧ-инфекции также стоят задачи по снижению заболеваемости при дальнейшем росте охвата. Каждый третий гражданин должен пройти медицинское освидетельствование, особое внимание — на группы риска», — подчеркнул министр.

По словам Мурашко, это не просто рекомендация, а единственный способ выявить опасный вирус на ранней стадии и предотвратить его дальнейшее распространение в популяции. Чем раньше человек узнает о своём статусе, тем быстрее начнёт терапию и перестанет быть источником заражения для окружающих.

В Минздраве уверены: массовый охват тестированием — ключевой инструмент в борьбе с эпидемией, особенно учитывая, что ВИЧ долгое время может протекать бессимптомно. Пока не уточняется, какими именно методами планируется добиться таких показателей и будет ли тестирование обязательным или добровольным. Но вектор задан: власть намерена переломить ситуацию.