В России зафиксирован исторический минимум по ВИЧ: Показатель упал в два раза

Россия достигла минимального уровня заболеваемости ВИЧ за всё время наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ в комментарии ТАСС.

«С 2016 года, с момента запуска первой итерации стратегии, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации сократился вдвое, достигнув исторического минимума», — заявили в ведомстве.

Снижение началось после реализации государственной стратегии по борьбе с инфекцией. В результате удалось взять эпидемиологическую ситуацию под контроль и изменить её динамику. По итогам 2025 года зарегистрировано 43 тысячи новых случаев. Это почти на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Параллельно расширяется охват лечением. Всё больше пациентов получают антиретровирусную терапию. К концу 2025 года этот показатель достиг 91,8%. Он превысил целевой уровень, установленный стратегией на отметке 90%.

Ранее Минздрав изменил правила сдачи анализов на ВИЧ. Обследовать на вирус теперь имеют право только лицензированные гос- и муниципальные клиники. Также врачи обязаны пройти 72-часовое обучение по консультированию ВИЧ-положительных пациентов.