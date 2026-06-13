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13 июня, 09:26

Войска РФ разнесли ударами энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за последние сутки уничтожили на Украине объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обслуживавшие ВСУ. Удар пришёлся и по местам временной дислокации вражеской пехоты в 142 районах. Такие данные привели в Минобороны РФ. Атака велась беспилотниками РФ, силами артиллерии и боевой авиации.

«Нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, в МО РФ рассказали, что за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников самолётного типа ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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