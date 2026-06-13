В Константиновке ДНР подразделения Южной группировки продолжают наступление в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, а также почти полностью зачистили Первомайский район. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки в этом населённом пункте освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских бойцов, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России каждый день продвигаются вперёд в зоне СВО, хоть и темпы наступления не так высоки, как хотелось бы. По его словам, все территории непременно будут освобождены.