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13 июня, 09:20

В Константиновке ВС РФ зачищают Первомайский район, ВСУ потеряли 40 бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

В Константиновке ДНР подразделения Южной группировки продолжают наступление в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, а также почти полностью зачистили Первомайский район. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки в этом населённом пункте освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских бойцов, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.

Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тыс. человек
Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тыс. человек

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России каждый день продвигаются вперёд в зоне СВО, хоть и темпы наступления не так высоки, как хотелось бы. По его словам, все территории непременно будут освобождены.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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