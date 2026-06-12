«Каждый день!» Путин рассказал, как ВС РФ шаг за шагом берут территории под контроль

Российские военные каждый день продвигаются вперёд, хоть и медленнее желаемого. Такую оценку дал Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

Глава государства подчеркнул, что освобождение всех территорий обязательно будет достигнуто. По его словам, в этом не стоит сомневаться.

Лидер РФ также обратил внимание на важность опережать действия противника. «У нас это очень часто получается», — добавил президент.

Он детально описал текущий темп наступления. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы всё-таки идем, идем каждый день», — поделился Верховный главнокомандующий.