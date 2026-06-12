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12 июня, 14:35

Путин анонсировал наращивание ударов по инфраструктуре на Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Президент России Владимир Путин объявил о планах усилить удары по объектам инфраструктуры ВСУ. Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся атак на российские гражданские сооружения.

Глава государства подчеркнул, что интенсивность поражения вражеских целей будет возрастать. Главная задача таких действий — полностью лишить противоположную сторону мотивации к нанесению ущерба мирным жителям и их собственности.

Путин выразил твёрдую уверенность в провале замыслов оппонентов. По его словам, поставленные задачи по разобщению общества не будут достигнуты.

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Также президент заверил, что попытки врага причинить вред национальной экономике обречены на неудачу. Никакие враждебные шаги не позволят подорвать устойчивость России.

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Никита Никонов
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