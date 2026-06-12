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Регион
12 июня, 13:11

Зеленский испугался удара «Орешника» по Украине

Зеленский заявил о вероятности массированного удара по целям на Украине

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Владимир Зеленский заявил о вероятности массированного удара ВС РФ по целям на Украине. Видео опубликовано в его соцсетях.

«Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги», — заявил он.

Параллельно Воздушные силы ВСУ заявили о возможности пуска ракеты «Орешник».

«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности», — говорится в публикации военных.

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Официальные структуры РФ эту тему никак не комментировали.

Последнее на сегодняшний день применение «Орешника» произошло 24 мая 2026 года, когда был нанесён массированный удар по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом президент России Владимир Путин в начале июня на ПМЭФ-2026 подчеркнул, что это не было полноценным боевым применением: ракетная система использовалась в испытательных целях с инертными боевыми блоками («болванками»). Удары наносились по целям, где было удобно зафиксировать результаты, — в частности, по укрепрайону в ДНР и по объекту в Белой Церкви Киевской области. После пуска российские беспилотники обследовали воронки, что позволило с точностью до миллиметра измерить разброс разделяющихся блоков и подтвердить высокую точность системы.

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Никита Никонов
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