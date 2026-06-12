Зеленский испугался удара «Орешника» по Украине

Последнее на сегодняшний день применение «Орешника» произошло 24 мая 2026 года, когда был нанесён массированный удар по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом президент России Владимир Путин в начале июня на ПМЭФ-2026 подчеркнул, что это не было полноценным боевым применением: ракетная система использовалась в испытательных целях с инертными боевыми блоками («болванками»). Удары наносились по целям, где было удобно зафиксировать результаты, — в частности, по укрепрайону в ДНР и по объекту в Белой Церкви Киевской области. После пуска российские беспилотники обследовали воронки, что позволило с точностью до миллиметра измерить разброс разделяющихся блоков и подтвердить высокую точность системы.