«Разнесут в щепки»: Аналитик объяснил, почему Одесса обречена перед лицом «Орешника»

После удара комплексом «Орешник» по Украине в Одессе ускорились работы по строительству оборонительных сооружений. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться. <…> Теперь украинцам приходится беспокоиться ещё и из-за перспективы того, что россияне будут чаще использовать ракеты «Орешник» для ударов по их позициям. <…> Они увидели, какой эффект «Орешник» оказал на этот укрепленный район и забили тревогу», — сказал он.

Он утверждает, что это заставило Украину активнее заниматься укреплением оборонительных позиций, в том числе в районе Одессы. В городе в спешке возводятся фортификационные сооружения на фоне возможных угроз наступления. По его версии, подобные меры указывают на ожидание давления на черноморское направление и усиление тревожных настроений в руководстве.

«Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу. <…> Но теперь украинцы видят, что у России есть комплексы »Орешник«, которые разнесут в щепки эти укрепления», — подметил Меркурис.

Отдельно он отметил, что опасения касаются не только Одессы, но и Киева, где также ведётся строительство оборонительных линий. Подобная динамика отражает общее ухудшение положения украинской стороны.

Напомним, что в ночь на 24 мая стало известно о массированном ударе ВС России по военным объектам на территории Украины в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре в РФ. В ходе операции применялись различные типы вооружений, включая баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые комплексы «Кинжал», а также кры