Путин объяснил цель удара «Орешником» по «сараю» на Украине

Президент РФ Владимир Путин объяснил смысл удара новейшим ракетным комплексом «Орешник» по «сараю» на Украине. Заявление прозвучало на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Путин — об испытаниях «Орешника». Видео © Life.ru

По словам главы государства, удар носил прежде всего исследовательский характер.

Российским военным требовалось увидеть, как ложатся боевые блоки. Для этого после попадания к объекту направили беспилотники.

«Посчитали до миллиметра все», — отметил Путин.

Особое значение эта информация имеет для работы по целям в условиях плотной городской застройки. Точность расчётов позволит минимизировать риски в подобных операциях.

Таким образом, единичный пуск стал этапом испытаний и сбора телеметрии в реальных боевых условиях. Детали разведки теперь лягут в основу дальнейшего планирования.