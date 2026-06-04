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4 июня, 18:00

Путин объяснил цель удара «Орешником» по «сараю» на Украине

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин объяснил смысл удара новейшим ракетным комплексом «Орешник» по «сараю» на Украине. Заявление прозвучало на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Путин — об испытаниях «Орешника». Видео © Life.ru

По словам главы государства, удар носил прежде всего исследовательский характер.

Российским военным требовалось увидеть, как ложатся боевые блоки. Для этого после попадания к объекту направили беспилотники.

«Посчитали до миллиметра все», — отметил Путин.

Особое значение эта информация имеет для работы по целям в условиях плотной городской застройки. Точность расчётов позволит минимизировать риски в подобных операциях.

«Удобно посмотреть»: Путин открыл военную тайну о тестовом ударе «Орешником» по Украине
«Удобно посмотреть»: Путин открыл военную тайну о тестовом ударе «Орешником» по Украине

Таким образом, единичный пуск стал этапом испытаний и сбора телеметрии в реальных боевых условиях. Детали разведки теперь лягут в основу дальнейшего планирования.

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Никита Никонов
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