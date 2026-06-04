Путин объяснил цель удара «Орешником» по «сараю» на Украине
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин объяснил смысл удара новейшим ракетным комплексом «Орешник» по «сараю» на Украине. Заявление прозвучало на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.
Путин — об испытаниях «Орешника». Видео © Life.ru
По словам главы государства, удар носил прежде всего исследовательский характер.
Российским военным требовалось увидеть, как ложатся боевые блоки. Для этого после попадания к объекту направили беспилотники.
«Посчитали до миллиметра все», — отметил Путин.
Особое значение эта информация имеет для работы по целям в условиях плотной городской застройки. Точность расчётов позволит минимизировать риски в подобных операциях.
Таким образом, единичный пуск стал этапом испытаний и сбора телеметрии в реальных боевых условиях. Детали разведки теперь лягут в основу дальнейшего планирования.
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