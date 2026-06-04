«Удобно посмотреть»: Путин открыл военную тайну о тестовом ударе «Орешником» по Украине

Президент России Владимир Путин поделился деталями о применении системы «Орешник», заявив об отсутствии полномасштабного боевого использования на территории Украины. По его словам, предыдущие удары, включая инцидент в Белой Церкви, были осуществлены с целью оценки эффективности и сбора данных для последующего полноформатного применения, в том числе в условиях плотной городской застройки.

Путин — об ударе «Орешника». Видео © Life.ru

«У нас по территории Украины не было полноценного боевого применения «Орешника». Открою вам большую военную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается Белой Церкви», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

После этого была проведена миллиметровая оценка расположения пораженных объектов, что имеет ключевое значение для будущих решений о полномасштабном использовании системы, в том числе в населённых пунктах.

Ранее Минобороны России сообщало, что во время удара возмездия применялся новейший ракетный комплекс «Орешник» в неядерном исполнении при массированной атаке по военным объектам Украины. Военкор Александр Коц пояснил, что компьютерное моделирование или эксперименты в тылу — это одно, и совсем другое — «натурные тесты», по итогам которых оружие дорабатывается.