«Оружие для посланий»: На Западе выступили с тревожным признанием об «Орешнике»
Advance: Каждый пуск «Орешника» — это напоминание Западу о рисках эскалации
Каждый запуск новой российской ракеты «Орешник» по украинской территории несёт закодированные месседжи не только для Киева, но и для западных столиц. Об этом говорится в материале издания Advance.
Авторы материала называют это оружие инструментом стратегического сдерживания, чья значимость выходит далеко за рамки чисто военной эффективности. Именно поэтому журналисты настаивают на том, что каждый пуск «Орешника» следует рассматривать как сигнал Киеву, европейским государствам и Вашингтону, поскольку он заставляет задуматься о том, насколько близко обычная война подошла к ядерному порогу.
Как пишет Advance, применение данной ракеты венчает собой огневую пирамиду, куда также входят дроны, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты малой дальности. Такая тактика, по мнению авторов, демонстрирует намерение наделять каждый пуск дополнительным смысловым подтекстом.
В публикации акцентируется: «Орешник» — весьма затратное средство поражения, которое используют для недешёвых сигналов, высокоточных ударов по критически значимым целям и системного давления на европейские страны. Как отмечается в материале, после того как старые ракетные соглашения были разорваны, в Европе возникла ситуация, которая всё больше походит на самую тревожную эпоху противостояния времён холодной войны.
Напомним, что ночью 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками студенческое общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек. В ответ Москва начала наносить массированные удары, в том числе ракетой «Орешник» по военным объектам Украины.
