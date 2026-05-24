«Ни одно ПВО не перехватит»: Военкор объяснил смысл третьего удара «Орешником»

Вооружённые силы России в третий раз применили новейший ракетный комплекс «Орешник» в его неядерной форме во время массированной атаки по военным объектам на Украине. Военкор Александр Коц считает, что использование «Орешника» было необходимо в целях его боевых испытаний.

«Третье применение нашего супероружия, которое не может перехватить ни одно средство ПВО в мире, ожидаемо уже не вызывает тех эмоций, что первое. И вряд ли мы в очередной раз увидим результаты поражения», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Однако, отметил военкор, необходимо понимать: система новая и сейчас находится на стадии боевых испытаний. Он подчеркнул, что тесты идут в условиях реального противодействия натовских средств на полигоне «Украина».

По словам журналиста, компьютерное моделирование или эксперименты в тылу — это одно, и совсем другое — «натурные тесты», по итогам которых оружие дорабатывается.

Коц предупредил, что когда дело дойдёт до применения специальных боевых частей, права на техническую ошибку и человеческий фактор уже не будет.

Напомним, Армия России применила «Орешник», БПЛА и другие ракеты по военным целям на Украине. Удар стал ответом на варварский теракт ВСУ в Старобельске (ЛНР), который унёс жизни 21 студента.

Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» был дважды применён Россией в ходе конфликта на Украине. Первый зафиксированный случай боевого использования произошёл 21 ноября 2024 года, когда удар был нанесён по заводу «Южмаш» в городе Днепр в ответ на применение ВСУ западного дальнобойного оружия по российской территории. Второй подтверждённый удар был совершён в ночь на 9 января 2026 года по целям во Львовской области в ответ на атаку резиденции президента России. Этот пуск, осуществлённый вблизи границы Польши, был расценён аналитиками как демонстрация способности поражать цели по всей Европе и как предупреждение странам НАТО на фоне обсуждения возможной отправки западных войск на Украину.