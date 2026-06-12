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Регион
12 июня, 08:08

На Украине объявили угрозу удара «Орешником» и воздушную тревогу

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

На Украине объявили угрозу пуска российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом написал украинский Telegram-канал Monitorwar.

Жителей предупредили, что ракету могут запустить с полигона Капустин Яр в Астраханской области. После этого сообщения воздушную тревогу объявили по всей Незалежной.

«Существует опасность прилётов вышеуказанных ракет по всей территории Украины», — говорится в сообщении.

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Пару дней назад на Украине сообщали, что российские военные якобы готовятся запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Будет ли это учебный пуск или удар в рамках будущей массированной атаки на Украину — пока неизвестно.

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Наталья Афонина
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