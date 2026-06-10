На Украине забили тревогу и приготовились к удару «Орешником»

Украинский мониторинговый Telegram-канал «еРадар» сообщил, что российские войска якобы готовятся к запуску баллистической ракеты средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Точная цель этих подготовительных действий – будь то тренировочный пуск или удар в рамках будущей массированной атаки на Украину – остаётся неизвестной.

«На полигоне Капустин Яр происходят подготовительные действия к возможному пуску баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшее время», — указано в публикации.

Ранее аналитик Иван Киричевский из Defense Express отмечал, что Украина пока не обладает средствами для перехвата ракеты «Орешник» и нуждается в развитии собственной системы противоракетной обороны и аналогичных ракет.

Ранее президент России Владимир Путин поделился деталями о применении системы «Орешник», заявив об отсутствии полномасштабного боевого использования на территории Украины. По его словам, предыдущие удары, включая инцидент в Белой Церкви Киевской области, были осуществлены с целью оценки эффективности и сбора данных для последующего полноформатного применения, в том числе в условиях плотной городской застройки.