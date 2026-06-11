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Регион
11 июня, 02:22

Российские удары по портам Одесской области угрожают обвалом экспорта Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Ситуация в портах Одесской области достигла критического уровня и создаёт риски для украинского экспорта. Речь идёт об объектах портовой инфраструктуры на юге Украины. Об этом заявил Всеукраинский аграрный совет (UAS).

По оценке организации, работа портов столкнулась с серьёзными трудностями. В совете считают, что повреждения логистической инфраструктуры создают дополнительные риски для аграрного сектора и экспортных операций.

В организации отметили, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к снижению экспортных возможностей. Там также предупредили о риске переполнения складских помещений и сокращения оборотных средств у сельхозпроизводителей.

В Одессе и Кролевце Сумской области прозвучали мощные взрывы
В Одессе и Кролевце Сумской области прозвучали мощные взрывы

Ранее сообщалось, что после удара комплексом «Орешник» по Украине в Одессе ускорились работы по строительству оборонительных сооружений. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинцы увидели эффект этой ракеты на укреплённый район и забили тревогу. По его словам, теперь они ожидают возможного наступления России на Одессу и спешно возводят фортификационные сооружения.

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Антон Голыбин
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