В Одессе и Кролевце Сумской области прозвучали мощные взрывы

В ряде украинских городов минувшей ночью были слышны взрывы. Об этом информирует телеканал «Общественное». Журналисты сообщили, что взрывы звучат в Одессе.

«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении. Кроме того, взрыв прогремел в городе Кролевец Сумской области.

Накануне вечером, по данным СМИ, взрывы уже фиксировались в Харькове и на части подконтрольной Киеву территории Запорожской области. В связи с угрозой новых атак в ряде регионов страны были включены сирены воздушной тревоги, что подтверждает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины. Детали о возможных поражённых целях или последствиях пока не раскрываются.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские войска поразили на Украине десять предприятий, выпускающих военную продукцию, включая объекты, связанные с ударными БПЛА. Эти удары были часть ответных действий России на террористические атаки ВСУ. Под удары попали АО «Завод Маяк», объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр» и государственную компанию «УкрСпецэкспорт».