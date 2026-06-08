На Украине 30 компаний начали создавать частные группы ПВО
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На Украине тридцать предприятий получили разрешение от властей на создание частных групп ПВО, всего было подано 43 заявки. Об этом рассказали в пресс-службе украинского Минобороны.
«Среди заявителей, уже получивших статус уполномоченных на осуществление мероприятий ПВО, около половины – операторы и предприятия критической инфраструктуры, а остальная часть – предприятия частного сектора», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, в марте министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о работе частной системы противовоздушной обороны
Система противовоздушной обороны Украины переживает критический дефицит ракет и современных комплексов, который, по признанию официальных лиц, не будет преодолён до конца конфликта. Эффективность перехвата ракет упала вдвое в начале 2026 года, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал к максимально рациональному использованию ресурсов на фоне полного доминирования России в воздухе. Проблема усугубляется глобальной нехваткой перехватчиков в странах-союзниках, низкими темпами их производства и тем, что даже передача всех имеющихся на Западе ракет Patriot не способна закрыть образовавшееся «окно уязвимости».
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