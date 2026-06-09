Российские войска поразили на Украине десять предприятий, выпускающих военную продукцию, включая объекты, связанные с ударными БПЛА. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Эти удары были часть ответных действий России на террористические атаки ВСУ.

«В ответ на террористическую атаку на Старобельск, а также ряд других ударов ВСУ по мирному населению и гражданским объектам, ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины», — указал Небензя.

По данным дипломата, под удары попали АО «Завод Маяк», объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр» и государственную компанию «УкрСпецэкспорт».

Дипломат отметил, что удары ВС РФ нацелены на военные объекты, которые используют в интересах ВСУ, тогда как киевские власти обстреливают мирных жителей.