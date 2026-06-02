Небесная кара: «Калибры», «Цирконы» и 729 дронов загнали киевлян под землю и прошлись катком по ВПК ВСУ Как и обещали власти России, трагедия в Старобельске, где при атаке ВСУ погибли дети, не останется без ответа. В ночь на вторник ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по объектам в Киеве и других городах Украины. Какие цели поражены — в материале Life.ru. 2 июня, 10:53

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины и аэродромам.

— В ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.



По данным оборонного ведомства, удары наносили по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.



Украинские силы Противовоздушной обороны утверждают, что Россия выпустила 729 БПЛА и ракет, в том числе «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы».



Киев в огне: горят «Арсенал», склады и порт



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что прилёты зафиксированы в каждом районе города. Канал «Дневник десантника» рассказал об ударе по речному порту.

— В последние месяцы на объекте фиксировалась повышенная военная активность, включая испытания и подготовку операторов безэкипажных катеров. Также наблюдался необычный режим работы складов — некоторые грузы сопровождались военными без допуска персонала, — отмечают авторы канала.

Военный корреспондент Александр Коц обращает внимание на большое число поражений объектов военной инфраструктуры в столичном регионе.

— В Киеве география ударов читается как путеводитель по украинскому ВПК. И по районам всё расходится логично. Шевченковский, Дегтярёвская улица — завод «Маяк» из контура «Укроборонпрома». Профиль — средства связи, системы управления, радиоэлектроника военного назначения, корпуса и комплектующие для боеприпасов. Печерский — «Арсенал», старейшее оборонное предприятие города: прицелы, оптико-электронные системы для бронетехники и авиации, головки самонаведения. Дарница — бетонное производство и АЗС: пожар на заправке уже официально подтвердили Кличко и ГСЧС, — рассказал Коц.

По данным канала SHOT, удары пришлись и по объектам энергетики. Киев частично остался без света и воды. Жители Киева всю ночь прятались в метро. В социальных сетях большое количество жалоб на то, что жителям столицы не хватило место на станциях, ставших импровизированными бомбоубежищами.

Харьков, Запорожье, Шостка: ВПК Украины рухнул

В Харькове удар пришёлся по предприятию, расположенному на территории Основянского района. Здесь накрыты сборочные цеха БПЛА. В Сумской области разбиты склады и завод по производству пороха «Звезда» в Шостке.

В Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич». Это предприятие занимается производством и ремонтом двигателей для вертолётов и самолётов.

Одесса, Ровно, Днепр: артерии ВСУ перерезаны

Армия России нанесла удары по логистическим центрам Украины. В Одессе очередная атака была на портовую инфраструктуру. В Ровно пострадала железная дорога. Через этот регион идёт помощь западных стран.

Логистика ВСУ поражена и в Днепропетровской области.

Зеленский в истерике: молит США о Patriot

Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ПВО. Уже несколько дней он просит помощи у США и после минувшего удара опять обратился к Вашингтону.

— Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война могла наконец закончиться. И обязательно нужна помощь Соединённых Штатов в поставках ракет к Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнёров и действенные ответы на сегодняшний удар, — заявил Владимир Зеленский.

Стоит сказать, что ситуация у Зеленского с ПВО критическая. Ранее он говорил, что Украина сама готова производить ракеты для Patriot.

— С дронами они научились справляться, а вот с ракетами — от дефицита ЗУР просто так не сбежать, чем надо пользоваться и бить по военно-промышленным предприятиям, — пишут авторы проекта «Архангел спецназа».





Авторы Даниил Черных