Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тыс. человек

Президент Владимир Путин утвердил своим указом новую штатную численность Вооружённых сил России. Теперь она составляет 2 миллиона 399 тысяч человек, среди которых 1 миллион 510 тысяч военных. Документ появился на официальном портале правовых актов.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», — говорится в документе.

Таким образом, численность российской армии выросла примерно на 7,3 тысяч человек в сравнении с предыдущими показателями.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО 12 июня в Кремле также сообщил, что группировка ВС России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Согласно сводкам Министерства обороны России, выделяются группировки: «Север» (действует на харьковском и сумском направлениях), «Запад» (купянское направление), «Южная» (направление на Славянск и Краматорск, в том числе бои за Часов Яр), «Центр» (покровское направление), «Восток» (запорожское направление) и «Днепр» (херсонское и запорожское направления).