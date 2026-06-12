Путин назвал численность группировки ВС России в зоне СВО

Группировка ВС России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО 12 июня в Кремле.

В ходе специальной военной операции командованием Вооружённых сил РФ было сформировано несколько межвидовых группировок войск, действующих на ключевых операционных направлениях для решения конкретных тактических и стратегических задач. Согласно сводкам Министерства обороны России, выделяются группировки: «Север» (действует на харьковском и сумском направлениях), «Запад» (купянское направление), «Южная» (направление на Славянск и Краматорск, в том числе бои за Часов Яр), «Центр» (покровское направление), «Восток» (запорожское направление) и «Днепр» (херсонское и запорожское направления). Такое разделение позволяет эффективно управлять войсками на растянутой линии фронта, координировать удары авиации, артиллерии и пехоты, а также вести ежедневный учёт потерь противника на каждом конкретном участке.