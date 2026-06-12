Путин: Минобороны РФ превращается в высокотехнологичное ведомство

Министерство обороны России превращается в высокотехнологичную структуру. Тенденция к этому только усиливается, заявил Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.

Президент подчеркнул, что внутри ведомства существует масса различных направлений для приложения сил. Это открывает широкие возможности для трудоустройства.

Глава государства отдельно остановился на перспективах для ветеранов. По его словам, работа найдётся и для тех, кто получил серьёзные травмы.

Люди, утратившие определённые возможности по здоровью, всё равно смогут активно трудиться. Главное, что они продолжат ощущать свою востребованность, пояснил Путин.

Так Путин прокомментировал тему занятости бойцов, возвращающихся с передовой. Развитие технологий в армейской сфере делает такие кадры особенно ценными в самых разных отраслях оборонного комплекса.