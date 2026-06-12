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Регион
12 июня, 15:19

Путин: Россия готова жить дружно с Западом, но интересов своих не предаст

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Россия выступает за переговоры с западными странами, но последние продолжают общаться ультиматумами и угрозами. Москву подобный расклад не устраивает, и наша страна не намерена отступать от своих национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле.

«Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес. Мы согласны вести переговоры, но только с учётом наших национальных интересов», — отметил глава государства.

Глава государства уточнил, что речь идёт не о сиюминутных интересах, а об исторической перспективе.

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Путин также заявил, что если Запад попытается откусить кусок от «российского пирога», то результат этого можно наглядно показать известным неприличным жестом.

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Татьяна Миссуми
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