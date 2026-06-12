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Регион
12 июня, 15:06

Путин: Врагу не удастся расколоть общество России и сломать её экономику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Противнику не удастся рассорить народы России и нанести экономический ущерб в тех масштабах, на которые он рассчитывает. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

«Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики — такого, во всяком случае, какого они добиваются», — сказал президент.

Путин: Никому и никогда не удавалось нанести стратегическое поражение России
Путин: Никому и никогда не удавалось нанести стратегическое поражение России

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что все коллективные походы Запада на Россию всегда заканчивались поражением. По его словам, при Наполеоне и Гитлере против нашей страны воевал практически весь европейский континент.

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