Путин: Врагу не удастся расколоть общество России и сломать её экономику

Противнику не удастся рассорить народы России и нанести экономический ущерб в тех масштабах, на которые он рассчитывает. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

«Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики — такого, во всяком случае, какого они добиваются», — сказал президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что все коллективные походы Запада на Россию всегда заканчивались поражением. По его словам, при Наполеоне и Гитлере против нашей страны воевал практически весь европейский континент.