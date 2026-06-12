ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 14:32

Путин: Никому и никогда не удавалось нанести стратегическое поражение России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Нанести России стратегическое поражение не удавалось никому и никогда — и впредь не получится. Об этом на встрече с военнослужащими — участниками СВО выступил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Запад мечтал о стратегическом разгроме РФ, но воплотить это в жизнь не удастся никогда. По словам президента, причина в том, что многонациональный народ России, сплочённый и ответственный перед потомками, понимает, что защищать страну, кроме нас, некому.

«Только мы в состоянии её защитить», — добавил Путин.

Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач «умельцев» в России
Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач «умельцев» в России

Ранее Путин заявил даже сама попытка повоевать с Россией является ужасной ошибкой. Глава государства призвал недругов России жить дружно и решать проблемы дипломатическим путём.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar