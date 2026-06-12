Нанести России стратегическое поражение не удавалось никому и никогда — и впредь не получится. Об этом на встрече с военнослужащими — участниками СВО выступил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Запад мечтал о стратегическом разгроме РФ, но воплотить это в жизнь не удастся никогда. По словам президента, причина в том, что многонациональный народ России, сплочённый и ответственный перед потомками, понимает, что защищать страну, кроме нас, некому.

«Только мы в состоянии её защитить», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил даже сама попытка повоевать с Россией является ужасной ошибкой. Глава государства призвал недругов России жить дружно и решать проблемы дипломатическим путём.