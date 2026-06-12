Путин дал совет недругам РФ: Никогда не воюйте с Россией, даже не пытайтесь
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Президент России Владимир Путин дал совет недругам страны. Глава государства призвал их никогда не воевать с Россией.
«Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров», — сказал лидер РФ на встрече с участниками СВО в Кремле.
Глава государства также указал, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся. При этом Путин отметил, что у нашей страны было много недругов — вместе с Наполеоном и вместе с Гитлером против России воевала вся Европа.
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