России не привыкать противостоять всей Европе, собравшейся в единый кулак. Такую историческую параллель 12 июня провёл президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле.

Глава государства напомнил, что недруги Москвы во все времена стремились к консолидации. По его словам, в обоих случаях — что под стягами Наполеона Бонапарта, что под командованием Адольфа Гитлера — против нашей страны выступали не отдельные державы, а практически весь континент.

«При Наполеоне Франция, что ли, с нами воевала? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Всё то же самое», — отметил президент.

Он особо остановился на Сталинградской битве, подчеркнув, что в рядах противника там без преувеличения отметились представители всех европейских государств. Сегодняшняя ситуация, по мнению российского лидера, во многом повторяет пройденный сценарий.

«Да и сейчас все к нам лезут и объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные», — добавил Путин. Исход же подобных походов, как дал понять глава государства, хорошо известен из учебников.

Также Владимир Путин обратил внимание на рост использования киевским режимом беспилотников самолётного типа. Один из бойцов рассказал главе государства о специфике борьбы с такими аппаратами. Президент отметил, что основная цель противника — не военный эффект, а попытка оказать психологическое давление.