«Не получится»: Путин высказался о попытках Киева запугать россиян дронами

Киевский режим наращивает применение беспилотников самолётного типа. На это 12 июня обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции в Кремле.

Один из бойцов поделился с главой государства подробностями борьбы с подобными аппаратами. Президент, в свою очередь, отметил, что ставка делается не столько на военный эффект, сколько на психологическое давление.

«Мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники, главным образом для решения одной задачи — задачи внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что расчёт врага на внутреннюю дестабилизацию не оправдается.

«Ничего не получится», — резюмировал он.

В ходе встречи в Кремле Владимир Путин анонсировал интенсификацию ударов по объектам инфраструктуры ВСУ. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся атак на российские гражданские сооружения. Глава государства подчеркнул, что главная задача таких действий — полностью лишить противоположную сторону мотивации к нанесению ущерба мирным жителям и их собственности.