Путин: НАТО надеется довести войну против России до победного конца

Боевые действия на Украине развязала именно НАТО, и теперь альянс стремится довести войну против России до победного финала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

«Все страны НАТО — все, без исключения — наращивают усилия, делают всё возможное, для того чтобы организовать действия, враждебные России, довести, как они думают, до победного конца войну, развязанную в отношении России», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что именно НАТО решила развязать этот конфликт у границ России, а первым этапом к её началу стал государственный переворот на Украине, вынудивший Москву встать на защиту жителей Крыма в 2014 году.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что никому и никогда не удавалось нанести стратегическое поражение России, что и сейчас является невозможным сценарием. Он отметил, что единый народ нашей страны осознаёт ответственность перед потомками и понимает, что защищать Родину, кроме нас, некому.