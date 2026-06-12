Путин пригрозил Западу известным жестом за попытку «откусить кусок» от России

Если Запад попытается откусить кусок от «российского пирога», то результат этого можно наглядно показать известным неприличным жестом. Такую аналогию привёл президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО, говоря о целях НАТО.

«Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении пирога. Если бы камер не было, я бы им показал известным вам всем жестом, чего они в этом случае добьются», — сказал глава государства.

После российский лидер уверено заявил, что Запад не добьётся ничего.

Путин также напомнил, что в НАТО поторопились, когда объявили своей целью стратегическое поражение России. Запад уже понял, что это невозможно, указал лидер РФ.