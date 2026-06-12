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Регион
12 июня, 15:09

Путин пригрозил Западу известным жестом за попытку «откусить кусок» от России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Если Запад попытается откусить кусок от «российского пирога», то результат этого можно наглядно показать известным неприличным жестом. Такую аналогию привёл президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО, говоря о целях НАТО.

«Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении пирога. Если бы камер не было, я бы им показал известным вам всем жестом, чего они в этом случае добьются», — сказал глава государства.

После российский лидер уверено заявил, что Запад не добьётся ничего.

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Путин также напомнил, что в НАТО поторопились, когда объявили своей целью стратегическое поражение России. Запад уже понял, что это невозможно, указал лидер РФ.

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Наталья Афонина
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