Путин: НАТО поторопилась с заявлением о стратегическом поражении России
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Запад уже понял: нанести России стратегическое поражение невозможно. НАТО поторопилась, когда поставила такую цель, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение — пытались, — теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить», — подчеркнул он.
Глава государства объяснил, что Запад перестарался, когда заявлял об этом на всеобщее обозрение.
«Поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО, чтобы поучаствовать в разделе пирога», — добавил Путин.
Владимир Путин также заявлял, что Россия сейчас фактически в одиночку противостоит коллективному Западу в лице НАТО. Он отметил, что вооружённая борьба носит высокотехнологичный характер, и именно это сегодня разворачивается прямо на глазах.
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