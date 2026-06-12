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12 июня, 15:03

Путин: НАТО поторопилась с заявлением о стратегическом поражении России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запад уже понял: нанести России стратегическое поражение невозможно. НАТО поторопилась, когда поставила такую цель, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение — пытались, — теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить», — подчеркнул он.

Глава государства объяснил, что Запад перестарался, когда заявлял об этом на всеобщее обозрение.

«Поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО, чтобы поучаствовать в разделе пирога», — добавил Путин.

Путин: НАТО надеется довести войну против России до победного конца
Путин: НАТО надеется довести войну против России до победного конца

Владимир Путин также заявлял, что Россия сейчас фактически в одиночку противостоит коллективному Западу в лице НАТО. Он отметил, что вооружённая борьба носит высокотехнологичный характер, и именно это сегодня разворачивается прямо на глазах.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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