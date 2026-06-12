Путин: НАТО поторопилась с заявлением о стратегическом поражении России

Запад уже понял: нанести России стратегическое поражение невозможно. НАТО поторопилась, когда поставила такую цель, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение — пытались, — теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить», — подчеркнул он.

Глава государства объяснил, что Запад перестарался, когда заявлял об этом на всеобщее обозрение.

«Поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО, чтобы поучаствовать в разделе пирога», — добавил Путин.

Владимир Путин также заявлял, что Россия сейчас фактически в одиночку противостоит коллективному Западу в лице НАТО. Он отметил, что вооружённая борьба носит высокотехнологичный характер, и именно это сегодня разворачивается прямо на глазах.