Путин заявил, что Россия практически одна противостоит всему НАТО

Россия сейчас фактически в одиночестве противостоит коллективному Западу в лице НАТО. Такое заявление сделал Владимир Путин во время общения с военнослужащими — участниками СВО.

Глава государства отметил, что вооружённая борьба носит высокотехнологичный характер. По его словам, именно это сегодня и разворачивается прямо на глазах.

Путин подчеркнул, что ситуация предельно ясна. Российская Федерация практически одна противодействует всему так называемому коллективному Западу.

Ранее Владимир Путин указал, что НАТО обмануло Россию, обещая не расширяться на восток. Сейчас же европейские политики пытаются представить РФ агрессором, хотя, это результат их собственной политики, начавшейся с первоначального обмана.