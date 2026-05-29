Североатлантический альянс нарушил обещание не расширяться на восток, обманув Россию. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Он отметил, что европейские политики пытаются представить РФ агрессором, хотя, это результат их собственной политики, начавшейся с первоначального обмана.

«Сейчас [европейские политики] пытаются с больной головы переложить на здоровую, показать, что это РФ агрессивная. Нет! Это их политика. От первого шага, когда они обманули нас о том, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает», — сказал Путин.

Также Путин категорически опроверг заявления представителей ЕС о готовности к войне с Россией, назвав их «бредом» и «враньём». Он подчеркнул, что обвинения в агрессивных намерениях Москвы по отношению к западноевропейским странам являются «грубой, наглой ложью».