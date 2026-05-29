Путин назвал бредом и враньём заявления ЕС об угрозе от России
Обложка © Life.ru.
Российский президент Владимир Путин категорически опроверг заявления представителей ЕС о готовности к войне с Россией, назвав их «бредом» и «враньем». Он подчеркнул, что обвинения в агрессивных намерениях Москвы по отношению к западноевропейским странам являются «грубой, наглой ложью».
«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией: это бред», — сказал российский лидер.
Путин также провёл параллель с риторикой Геббельса, заявив, что западные политики и СМИ применяют принцип «чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят».
Вместе с тем президент заявил, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.