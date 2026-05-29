Никакого дедлайна: Путин объяснил, почему не устанавливает сроки завершения СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно. По словам главы государства, он не будет делать подобных прогнозов.

«Что касается сроков, я думаю, что и вы, и другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво», — заявил российский лидер на брифинге в Астане.

Путин подчеркнул, что вопрос о временных рамках остаётся неопределённым.

Ранее Путин заявлял, что кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС. Он также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.