Президент России Владимир Путин заявил, что киевские руководители помогают друг другу покидать страну и скрываться за рубежом. Заявление прозвучало на встрече президента с выпускниками программы «Время героев».

По словам главы государства, ситуация для властей Украины усугубляется всепоглащающей коррупцией, которая разлагает общество. При этом главари режима потворствуют преступлениям.

«Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем, поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом», — сказал глава государства.

Коррупция на Украине в последние годы остаётся одной из главных проблем для самой власти и её западных партнёров. Скандалы возникали в самых чувствительных сферах — от оборонных закупок до энергетики: украинские антикоррупционные органы заявляли о схемах при покупке оружия, дронов и систем РЭБ, а расследование вокруг «Энергоатома» связывали с предполагаемыми откатами на 100 миллионов долларов.

Напомним, бизнесмен Тимур Миндич, фигурант дела «Мидас» и «кошелёк» Владимира Зеленского покинул страну за несколько часов до обысков НАБУ в ноябре 2025 года. По данным пограничной службы, он выехал как многодетный отец, после чего перебрался в Израиль, гражданином которого является. Следствие проверяет версию о возможной утечке информации от бывших сотрудников САП, позволившей ему скрыться. Украина объявила Миндича в национальный розыск, ввела против него санкции и инициировала процедуру экстрадиции, направив материалы в Офис генпрокурора, однако Израиль известен крайне редкой выдачей своих граждан по экономическим обвинениям.