Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция в стране якобы возникла из-за влияния России. Такое мнение он высказал в интервью Delfi. По словам Подоляка, после 1991 года Киев не сделал главного шага — не отделил бизнес от Российской Федерации и не выстроил для него полную автономию.

«На Украине в 1991 году не было сделано главное (...), не было введено правило «граница» — тотальная автономия бизнеса от Российской Федерации», — заявил он.

Советник офиса Зеленского считает, что Украина могла пойти по пути Польши и раньше переориентироваться на европейские рынки. По его версии, это помогло бы стране получить финансово-бизнесовую самостоятельность. На этом фоне тема коррупции остаётся одним из главных препятствий для европейских перспектив Киева.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что коррупция может на годы затормозить вступление Украины в Евросоюз. По его словам, ЕС уже принимал страны с похожими проблемами, но масштаб ситуации на Украине значительно больше.

Коррупция на Украине в последние годы остаётся одной из главных проблем для самой власти и её западных партнёров. Скандалы возникали в самых чувствительных сферах — от оборонных закупок до энергетики: украинские антикоррупционные органы заявляли о схемах при покупке оружия, дронов и систем РЭБ, а расследование вокруг «Энергоатома» связывали с предполагаемыми откатами на 100 миллионов долларов.