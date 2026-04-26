Евродепутат Картайзер назвал €90 млрд для Киева не кредитом, а подарком
Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что выделение Евросоюзом кредита в 90 миллиардов евро киевскому режиму является символом растущего разрыва между населением европейских стран и их руководством. По его словам, это не даже кредит, а скорее подарок.
«Кредит», а точнее подарок в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и их руководством», — сказал парламентарий РИА «Новости».
Картайзер добавил, что общественное мнение в государствах — членах ЕС относится к этой инициативе весьма критично. При этом, по его словам, еврочиновники, похоже, полны решимости поддерживать Владимира Зеленского любой ценой.
Напомним, Евросоюз всё же одобрил киевскому режиму кредит в 90 миллиардов евро, рассчитывая, что долг (привлечённый на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета) якобы удастся заставить погасить Москву, а не украинских налогоплательщиков. Однако, как пишет The Wall Street Journal, этой суммы может не хватить уже в 2027 году вместо 2028-го, поскольку Киеву требуется дополнительно 19 миллиардов евро на бюджетные нужды в следующем году.
