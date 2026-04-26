Выделение Евросоюзом очередного кредита в €90 млрд киевскому режиму является продолжением взятого курса на затягивание конфликта. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это, по сути, продолжение уже взятого курса на затягивание конфликта. Речь идёт не только о деньгах, но и о политическом сигнале: Брюссель подтверждает готовность и дальше поддерживать киевские власти, несмотря на очевидные последствия для самой Европы», — сказал Сальдо в разговоре с РИА «Новости».

Напомним, Евросоюз в концет концов одобрил киевскому режиму кредит в 90 миллиардов евро. Предполагается, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Москвой. Средства привлекли на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета, но, по убеждению Брюсселя, возвращать их якобы вынудят Россию. Впрочем, как пишет The Wall Street Journal, сумма может иссякнуть уже в 2027 году (а не в 2028-м, как планировалось), поскольку Украине требуется дополнительно 19 миллиардов евро на покрытие бюджетных нужд в следующем году.