Из диктатора в «королеву» без прав: В деле Ермака увидели попытки лишить Зеленского реальной власти

Скандал вокруг Андрея Ермака разгорелся в момент, когда администрация Дональда Трампа снова активизировала переговорный процесс по завершению конфликта на Украине. Украинское издание «Страна» пишет, что это уже породило версию о внешнем давлении на Владимира Зеленского.

По одной из версий, уголовное дело против Ермака может быть своеобразным «последним предложением» Зеленскому согласиться на условия, которые в политической повестке связывают с так называемыми «договорённостями Анкориджа». Среди них называют вывод украинских войск из Донбасса и другие уступки.

На этом фоне произошло ещё одно громкое событие: в день предъявления подозрения Ермаку вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. В нём прозвучали резкие оценки украинского лидера, включая обвинения в наркотической зависимости. При этом часть наблюдателей считает, что это интервью скорее имеет украинские корни и не обязательно связано с действиями администрации Трампа.

«Страна» при этом считает более вероятной другую версию. По оценке издания, основной удар по Зеленскому могут наносить украинские структуры, включая НАБУ и САП, которые раньше ориентировались на Демпартию США, а теперь перешли под европейский патронат.

Эту группу издание называет «антизеленской коалицией». Её цель, по версии «Страны», — лишить Зеленского контроля над силовыми органами и судебной системой, а также разрушить его политический клан, который в украинской повестке называют «Семьёй».

Для этого, как пишет издание, и идёт атака на Ермака — одного из ключевых людей в окружении президента. В перспективе такой сценарий может превратить Зеленского в фигуру без реальных полномочий, которую «Страна» сравнивает с «британской королевой».

Однако сам Зеленский, по оценке издания, не хочет ни соглашаться на условия переговорного трека, ни отдавать полномочия внутри страны. Это делает конфликт вокруг Ермака частью более широкой борьбы за власть.

При этом у противников Зеленского внутри Украины нет единого центра. Упоминаемые в политических раскладах Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Михаил Фёдоров, структуры Петра Порошенко, люди Игоря Коломойского и грантовые группы могут быть недовольны президентом, но преследуют разные цели.

Дополнительная проблема для «антизеленской коалиции» — парламент. По данным «Страны», после подозрения Ермаку в Раде наступил политический паралич, а голосов на ключевые решения не хватает. Это означает, что скандал уже ударил по системе управления, но пока не дал ни одной из групп полного контроля над ситуацией.