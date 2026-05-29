Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Российская Федерация не прекращала попытки урегулирования украинского кризиса за столом переговоров и в настоящий момент не отвергает такую возможность. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал президент России Владимир Путин.
Российский лидер обратил внимание, что Москва не блокировала консультации и сохраняет открытость к дальнейшим раундам диалога.
Ранее сообщалось, что в Москве не исключают переговоров с Киевом, но ждут конкретных шагов с украинской стороны. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия готова к диалогу. При этом он подчеркнул: для того чтобы процесс стартовал, Украине необходимо проявить встречную инициативу. По словам Ушакова, в Киеве осознают, какие действия требуются для успешного начала переговоров, однако пока этих шагов не предпринимается.
