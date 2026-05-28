Ушаков заявил, что Россия ждёт от Украины шагов навстречу переговорам
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Помощник президента России Юрий Ушаков обозначил позицию российской стороны касательно переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, однако ожидает встречных шагов от украинской стороны в вопросе организации переговоров.
«Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока это не делается», — цитирует политика RT.
Ранее Ушаков опроверг данные о передаче послания от президента Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу по ударам по объектам ВПК Украины. Он уточнил, что Россия направила Вашингтону свои рекомендации по этому вопросу через официальные каналы.
