Ушаков: Россия не передавала Трампу послание из-за ударов по Киеву

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче послания от Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу по поводу ударов по украинским объектам ВПК. Вместо этого, он сообщил, что Россия направила США свои рекомендации по данному вопросу через установленные каналы.

Ушаков также отметил, что ответа от американской стороны пока не последовало. В ответ на слова Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из Киева, он высказался с иронией.

«Если вы Каллас верите, то я не знаю», — сказал Ушаков.

Посольство США в Киеве ранее уличило Каллас во лжи. Там отметили, что функционируют в прежнем режиме. Такое заявление сделала американская дипмиссия, отреагировав на распространившиеся в сети сообщения о якобы планируемой эвакуации из украинской столицы.