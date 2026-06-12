Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО заявил, что война на Украине была развязана НАТО, которое атаковало юго-восток страны. Россия, по его словам, восемь лет уговаривала остановить это.

«С помощью авиации наносили удары по Донецку. Это же война. Подтащили артиллерию, системы залпового огня. Начали боевые действия на юго-востоке Украины», — напомнил российский лидер.

Глава государства напомним, что Россия уговаривала мирным путём прекратить всё это восемь лет, — «ведь там живут русские люди». По словам Путина, Минские соглашения были нужны Киеву для перевооружения.

«Ну сказали же прямо, и бывший канцлер сказал Федеративной Республики Германия, и бывший президент Франции», — заявил Путин, напомнив о признании экс-главы Правительства ФРГ Ангелы Меркель и бывшего руководителя Франции Франсуа Олланда.

На встрече с участниками СВО в Кремле Путин также заявил, что альянс стремится довести войну против России до победного конца. Он подчеркнул, что первым шагом к конфликту стал государственный переворот на Украине, который вынудил Россию в 2014 году встать на защиту жителей Крыма.