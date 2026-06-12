Путин: Только народ России способен защитить и укрепить страну

12 июня 2026 года, в День России, президент Владимир Путин провёл в Кремле встречу с военнослужащими — участниками специальной военной операции, на которую также присутствовал министр обороны Андрей Белоусов. Открывая мероприятие, глава государства поприветствовал бойцов, заявив, что этот праздник по праву считается их днём, и поблагодарил их за защиту Отечества. В ходе беседы с военными из штурмовых подразделений Путин особо отметил важность решаемых ими задач. Кроме того, президент предложил почтить минутой молчания память Героя России Нарана Очир-Горяева и других бойцов, отдавших жизнь за Родину, подчеркнув необходимость увековечивать их имена, в том числе называя в их честь улицы и школы.