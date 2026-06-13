Семь человек пострадали при ударе дрона ВСУ по рынку в Сватове

Украинские военные нанесли при помощи беспилотника удар по центральному рынку в Сватове ЛНР, семь мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в «Максе».

«В разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанёс удар по центральному рынку в Сватове. К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу», — написал чиновник.

Он добавил, что сейчас экстренные службы и власти работают на месте прилёта, идёт устранение последствий. Следователи СК уже фиксируют последствия очередного военного преступления Киева.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продолжаются атаки беспилотников. По данным оперативного штаба региона, пострадали 13-летний ребёнок и боец подразделения «Орлан».